عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين ناعيًا محمود خلف: وقف سدًا منيعًا أمام جماعة الإخوان الإرهابية بفكره

محمود خلف
محمود خلف

تقدم المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“ عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية وأعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات الحزب، بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب المصري، في وفاة اللواء محمود خلف، قائد قوات الحرس الجمهوري السابق، ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أحد رجالات مصر الأوفياء المخلصين، الذى وافته المنية اليوم الجمعة.

ونعى ”أبو العطا“، ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل جهده الدؤوب وعمله المتفاني المٌخلص في ميزان حسناته، حبذا أنه لم يتوانى لحظة في نقل خبرته وعلمه للأجيال الحالية.

وقال رئيس حزب ”المصريين“ في تصريح مقتضب، إن مصر اليوم فقدت رٌجلًا من أنبل رجالها الذين أفنوا حياتهم في خدمة ورفعة شأن هذا الوطن، لقد رحل جسد أحد فرسان الدولة المصرية وخبرائها العسكريين المشهود بمكانتهم على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي ولكن أعماله وإسهامه في إفشال مخططات الجماعة الإرهابية لإسقاط الدولة ستظل باقية أبد الدهر.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن اللواء محمود خلف استعان بخبرته الكبيرة في المجال العسكري والاستراتيجي من أجل مواجهة خطر كاد أن يفتك بالأعمدة الرئيسية للدولة المصرية لا سيما بعد أن واجه بكل حسم حروب الجيل الرابع التي حاول الجماعات الإرهابية استغلالها في وقت عصيب من عمر الدولة المصرية.

واختتم: رحم الله رجلًا كان مؤمنًا بأن القتال ليس فقط في ميدان  المعركة أو الحروب وإنما في أي عمل يخدم مصلحة الوطن، رحم الله رجلًا واجه جماعة الإخوان الإرهابية بالفكر الصحيح ولم يتوقف عن مهاجمة فكرهم المتطرف عبر كل الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية.

أكاديمية ناصر العسكرية الإخوان الإرهابية الأحزاب المصرية المستشار حسين أبو العطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

وفاة والدة محمد السعدني

للقطاع الحكومي والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي: نهار عشر ذي الحجة أفضل من الأيام الأخيرة في رمضان

وزير خارجية المغرب: تأجيل قمة الدول الموقعة على اتفاقيات مع إسرائيل

MG تكشف عن أحدث إصدارتها الرياضية في جودوود 2023.. صور

بيب جوارديولا يصل إلى مصر .. اعرف سر الزيارة

الرئيس السيسي يصارح قادة أوروبا: أين تمويل الـ 100 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخ؟!.. و27 ألف إفريقي غرقوا خلال الهجرة غير الشرعية

البحوث الإسلامية يبدأ المقابلات الشخصية لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة| كيف يعدونه؟

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

جدل حول تأجيل معرض الشعراوي بالأوبرا.. اعرف الأسباب والتفاصيل|صور

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ