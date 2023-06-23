المصريين ناعيًا محمود خلف: وقف سدًا منيعًا أمام جماعة الإخوان الإرهابية بفكره

تقدم المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“ عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية وأعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات الحزب، بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب المصري، في وفاة اللواء محمود خلف، قائد قوات الحرس الجمهوري السابق، ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أحد رجالات مصر الأوفياء المخلصين، الذى وافته المنية اليوم الجمعة.

ونعى ”أبو العطا“، ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل جهده الدؤوب وعمله المتفاني المٌخلص في ميزان حسناته، حبذا أنه لم يتوانى لحظة في نقل خبرته وعلمه للأجيال الحالية.

وقال رئيس حزب ”المصريين“ في تصريح مقتضب، إن مصر اليوم فقدت رٌجلًا من أنبل رجالها الذين أفنوا حياتهم في خدمة ورفعة شأن هذا الوطن، لقد رحل جسد أحد فرسان الدولة المصرية وخبرائها العسكريين المشهود بمكانتهم على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي ولكن أعماله وإسهامه في إفشال مخططات الجماعة الإرهابية لإسقاط الدولة ستظل باقية أبد الدهر.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن اللواء محمود خلف استعان بخبرته الكبيرة في المجال العسكري والاستراتيجي من أجل مواجهة خطر كاد أن يفتك بالأعمدة الرئيسية للدولة المصرية لا سيما بعد أن واجه بكل حسم حروب الجيل الرابع التي حاول الجماعات الإرهابية استغلالها في وقت عصيب من عمر الدولة المصرية.

واختتم: رحم الله رجلًا كان مؤمنًا بأن القتال ليس فقط في ميدان المعركة أو الحروب وإنما في أي عمل يخدم مصلحة الوطن، رحم الله رجلًا واجه جماعة الإخوان الإرهابية بالفكر الصحيح ولم يتوقف عن مهاجمة فكرهم المتطرف عبر كل الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية.