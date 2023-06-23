ضمن حياة كريمة.. الكشف على1300مواطن فى قافلة طبية مجانية بقنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية أبومناع قبلي التابعة لمركز دشنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ١٣٠٠ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٣٦٢ حالة أمراض باطنية ، ٣٢٦ حالة طب وجراحة العيون ، و ٢٨٢ حالة طب اطفال ، ١٠٠ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٨٢ حالة جراحة عامة ، ٨٠ حالة طب الفم والاسنان ، و ٦٨حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ١٢١ حالة.

وأشار محافظ قنا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن القافلة قدمت خدمات توعية للمترددين عليها، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٢٠٣ مواطنين .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، هذا إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، و صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.



