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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الآثار جامعة القاهرة: فتح باب الالتماسات على النتائج بعد عيد الأضحى

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، أنه قد ظهرت أمس نتائج الفصل الدراسي الثاني  يونيو 2023، علي موقع الكلية الرسمي.

 

قال رجب إنه قد تم إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، لطلاب مرحلة البكالوريوس جميع الفرق والمستويات الدراسية باللغة العربية والشعبة الإنجليزية والبرامج الخاصة، أيضا مرحلة الدراسات العليا دكتوراة وماجستير ودبلومات باللغتين العربية والإنجليزية، مضيفا إلي أن إعلان النتائج جاء بعد رصدها واعتمادها من مجلس كلية الآثار يوم أمس الخميس 22 يونيو.

 

وأوضح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، إلي انه سوف يتم فتح باب الالتماسات علي إعادة رصد النتائج اعتبارا من يوم الثلاثاء الذي الموافق 4/7/2023 وحتي يوم الاحد الموافق 9/7/2023 علي أن يكون فحص الالتماسات يوم الاثنين 10/7 والثلاثاء 11/7 وإعلان نتيجة فحص الالتماسات يوم الاربعاء 12/7/2023.

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جامعة القاهرة

وعلي جانب آخر نظمت وحدة الإدمان والطب النفسي بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة منال المصري عميد الكلية، ندوة بعنوان "سوء استخدام المواد المخدرة والبعد عن استخدامها"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يقام سنويا يوم 26 من يونيو.

 

وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية تسليط الضوء على ظاهرة تعاطي المخدرات والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وضرورة تكوين وعي اجتماعي وثقافي وصحي بأضرار آفة المخدرات، وتعديل اتجاهات الأفراد وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عند تعاطي بعض أنواع المخدرات، منوهًا بجهود وحدة الإدمان والطب النفسي بكلية طب قصر العيني، وجهود الدولة المبذولة في مجال مكافحة المخدرات ونجاحها في ضبط العديد من جرائمها.

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