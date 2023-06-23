خبير اقتصادي: الرئيس دائما يحمل هموم القارة الأفريقية في المحافل الدولية

أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، أن الرئيس السيسي دائمًا ما يحمل هموم القارة الأفريقية التي ظُلمت كثيرًا رغم أنها درة القارات، مشيرة إلى أن التحديات الجارية لا تفرق بين دولة كبيرة وأخرى صغيرة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن قمة ميثاق التمويل العالمي المنعقدة في فرنسا والتي شارك بها الرئيس السيسي تأتي في توقيت مهم جدًا، خاصة أن العالم يعيش في مرحلة السباق في مخاض مرحلة جديدة من النظام العالمي الجديد بشقيه السياسي والاقتصادي.

وأضافت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة: إذا كنا نتحدث عن أفريقيا تحديدًا فالعالم تحكمه معطيات ومتغيرات، والتحديات الجارية لا تفرق بين دولة كبيرة وأخرى صغيرة.