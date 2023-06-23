عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: قلت للمصريين مفيش حاجة أقدر أوعد بيها غير العمل والصبر.. درجات الحرارة ومفاجأة بشان أسعار الحديد| أبرز أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

السيسي متحدثا عن حقوق الإنسان: 27000 أفريقي غرقوا خلال 10 سنوات| شاهد

 

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه خلال الـ10 سنوات الماضية ما تم رصده من الأفارقة الذين غرقوا في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان كل سنة، بما يقدر بنحو 27 ألف شخص طيلة العقد الماضي.

 

 

السيسي: قلت للمصريين مفيش حاجة أقدر أوعد بيها غير العمل والصبر

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدول النامية كان بها وعود كثيرة من قبل القادة لـ الشعوب، والبعض يقول في الانتخابات الرئاسية "هعمل لك وهعمل لك". 

 

الرئيس الفرنسي: أرى ضرورة فرض ضريبة عالمية على النقل البحري

 

قال الرئيس الفرنسي ماكرون خلال مؤتمر القمة بباريس، إنه مع إنشاء ضرائب عالمية لتمويل الجهود التي يقومون بها في مواجهة مكافحة الفقر وتغير المناخ.

 

الرئيس البرازيلي: نبذل كافة الجهود لمواجهة انتشار نيران الغابات

قال الرئيس البرازيلي، إننا سنعمل على زراعة الاأشجار في الغابات، من أجل مواجهة التغيرات المناخية، وبحلول عام 2030 سيكون لدينا العديد من الأشجار، ولن نضطر إلى قطعها من أجل الاستخدامات اليومية.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 23-6-2023

 

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 22-6- 2023.

 

الأرصاد: ارتفاع طفيف في الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 35 درجة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم سنبدأ ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح ما بين درجة إلى 2 درجة عن القيم التي نسجلها خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية نهارا.

 

انخفاض أسعار الحديد بقيمة 10 آلاف للطن الواحد في هذه الحالة.. تفاصيل

أكد ناصر شنب عضو شعبة مواد البناء، أن أسعار  مواد البناء ستنخفض أكثر و أكثر، خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه خلال فترة إجازة العيد سيكون هناك وفرة فى المنتجات، وأن المصانع ستنتج ولن يكون هناك بيع.

 

الانخفاض مستمر.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، 23 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

 

والدة أصغر متوفى بـ غواصة استكشاف تيتانيك تعلن عن رسالة مؤثرة لنجلها

 

كشفت عمة أصغر راكب في كارثة الغواصة تايتن بالمحيط الأطلسي عن آخر ما قاله قبل ذهابه إلى الرحلة، :" كان خائفًا للغاية من رحلة “تيتانيك” وركبها إرضاء لوالده ". وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية العربية.

 

 

إرادتي قوية.. الرئيس البرازيلي: عمري 77 عاما ولكني سأفعل الكثير للبرازيل

 

قال الرئيس البرازيلي، إنهم يصدرون المواد الخام ويرغبون في الاحتفاظ بما ينتحوه في كثير من أنحاء العالم في الشركات التي تقوم بالتعدين،  وهناك من يحفرون الحفر وبعد ذلك تتركها ليتعامل معها المسؤولين في الدولة.

السيسي الرئيس الفرنسي الرئيس البرازيلي أسعار الخضراوات والفاكهة الحرارة اليوم انخفاض أسعار الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

للقطاع الحكومي والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

وفاة والدة محمد السعدني

ترشيحاتنا

بعد تحديد موعدها | الكاف يعلن احتمال تغيير اسم بطولة دوري السوبر الأفريقي

تسعة أسرار للحفاظ على الصلاة بدون انقطاع .. و10 فضائل يغفلها الكثيرون

خطيب الجامع الأزهر: يوم عرفة له أسرار عظيمة يجب التأمل فيها

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

خطيب المسجد النبوي: نهار عشر ذي الحجة أفضل من الأيام الأخيرة في رمضان

وزير خارجية المغرب: تأجيل قمة الدول الموقعة على اتفاقيات مع إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة| كيف يعدونه؟

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

جدل حول تأجيل معرض الشعراوي بالأوبرا.. اعرف الأسباب والتفاصيل|صور

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ