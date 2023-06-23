السيسي: قلت للمصريين مفيش حاجة أقدر أوعد بيها غير العمل والصبر.. درجات الحرارة ومفاجأة بشان أسعار الحديد| أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه خلال الـ10 سنوات الماضية ما تم رصده من الأفارقة الذين غرقوا في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان كل سنة، بما يقدر بنحو 27 ألف شخص طيلة العقد الماضي.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدول النامية كان بها وعود كثيرة من قبل القادة لـ الشعوب، والبعض يقول في الانتخابات الرئاسية "هعمل لك وهعمل لك".

قال الرئيس الفرنسي ماكرون خلال مؤتمر القمة بباريس، إنه مع إنشاء ضرائب عالمية لتمويل الجهود التي يقومون بها في مواجهة مكافحة الفقر وتغير المناخ.

قال الرئيس البرازيلي، إننا سنعمل على زراعة الاأشجار في الغابات، من أجل مواجهة التغيرات المناخية، وبحلول عام 2030 سيكون لدينا العديد من الأشجار، ولن نضطر إلى قطعها من أجل الاستخدامات اليومية.

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 22-6- 2023.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم سنبدأ ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح ما بين درجة إلى 2 درجة عن القيم التي نسجلها خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية نهارا.

أكد ناصر شنب عضو شعبة مواد البناء، أن أسعار مواد البناء ستنخفض أكثر و أكثر، خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه خلال فترة إجازة العيد سيكون هناك وفرة فى المنتجات، وأن المصانع ستنتج ولن يكون هناك بيع.

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، 23 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

كشفت عمة أصغر راكب في كارثة الغواصة تايتن بالمحيط الأطلسي عن آخر ما قاله قبل ذهابه إلى الرحلة، :" كان خائفًا للغاية من رحلة “تيتانيك” وركبها إرضاء لوالده ". وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية العربية.

قال الرئيس البرازيلي، إنهم يصدرون المواد الخام ويرغبون في الاحتفاظ بما ينتحوه في كثير من أنحاء العالم في الشركات التي تقوم بالتعدين، وهناك من يحفرون الحفر وبعد ذلك تتركها ليتعامل معها المسؤولين في الدولة.