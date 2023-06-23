انخفاض أسعار الحديد بقيمة 10 آلاف للطن الواحد في هذه الحالة.. تفاصيل

أكد ناصر شنب عضو شعبة مواد البناء، أن أسعار مواد البناء ستنخفض أكثر و أكثر، خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه خلال فترة إجازة العيد سيكون هناك وفرة فى المنتجات، وأن المصانع ستنتج ولن يكون هناك بيع.

وأضاف عضو شعبة مواد البناء، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن أسعار الحديد و مواد البناء مرتبطة بـ العرض و الطلب.

وأشار إلي أن كل مواطن عليه شراء الكميات المطلوب لـ بناء الوحدة الخاصة به، ولا يجب أن يتم تخزين مواد البناء مثل الحديد.

وأوضح أن اللي مقبل سيكون أفضل بكثير من الذي مر، وأن من يريد البناء عليه الانتظار للشاء بعد العيد.

وكشف أنه في حالة حذف بند رسم الإغراق، من قبل وزارة الصناعة و التجارة، سينتج عنه انخفاض أسعار الحديد بقيمة 10 آلاف للطن الواحد.