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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو ملحقتش تحجز.. السكة الحديد تطرح قطارات إضافية لعيد الأضحى اليوم

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

طرحت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر  قطارات إضافية خلال الفترة من ٢٠٢٣/٦/٢٢ حتى ٢٠٢٣/٧/٨ علاوة علي القطارات الحالية.

وأوضحت مصادر بالهيئة لصدى البلد، أن الحجز على هذه القطارت يكون في نفس يوم السفر، على أن يتم مسير وحجز أول قطار بدءا من الغد الخميس.


ويستعرض صدى البلد بيان القطارات الإضافية كالاتي :

أولاً : تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة / الأقصر والعكس : 
- قطار ٢٠٤٠ ( تالجو) القاهرة / الأقصر يعمل في الفترة من ٦/٢٢ حتي ٧/٧ حيث يقوم الساعة ٨,٤٠ مساءاً من محطة القاهرة يصل الأقصر الساعة ٥.١٠ صباحاً
- قطار ٢٠٤١ (تالجو) الاقصر/ القاهرة يعمل في الفترة من ٢٣ / ٦ حتي ٨ / ٧ حيث يقوم الساعة ٨.٣٠ صباحاً من محطة الأقصر يصل القاهرة الساعة ٥.٢٥ مساءا 
ثانيا : تشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس :
- قطار ١٩٤٠ (VIP) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ٦/٢٢ حتي ٧/٧ حيث يقوم الساعة ٩,٥٠ مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة ١٠.٣٠ صباحاً

- قطار ١٩٤١ (VIP) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من ٦/٢٣ حتي ٧/٨ حيث يقوم الساعة ١٠,٣٠ مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة ١١,١٥ صباحاً.

- قطار ١٩٤٦ (VIP) القاهرة / أسوان يعمل يوم ٦/٢٦ فقط حيث يقوم الساعة ٥.٠٠ مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة ٥,١٥ صباحاً

- قطار ١٩٤٧ (VIP) أسوان / القاهرة يعمل يوم ۷/۱ فقط حيث يقوم الساعة ۱۲٫٥٠ صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة ٣.٠٠ مساءاً.

ثالثاً : تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان والعكس :

- قطار ١٩٤٢ ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ٦/٢٢ حتى ٧/٧ حيث يقوم الساعة ١٠,٤٠ مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة ١١,٥٠ صباحاً.

- قطار ١٩٤٣ ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من ٦/۲۳ حتي ٧/٨ حيث يقوم الساعة ٣.٠٠  مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة ٣,٤٠ صباحاً.

- قطار ١٩٤٤ ( ثالثة مكيفة ) الإسكندرية / أسوان يعمل يوم ٦/٢٥ فقط حيث يقوم الساعة ٥,١٠ مساءاً من محطة الإسكندرية يصل

أسوان الساعة ٩,٠٥ صباحاً.

قطار ١٩٤٥ ( ثالثة مكيفة) أسوان / الاسكندرية يعمل يوم ٧/٢ فقط حيث يقوم الساعة ٩,٣٠ مساءاً من محطة أسوان يصل الاسكندرية

الساعة ١,١٥ مساءاً.

رابعاً : تشغيل قطارات تهوية ديناميكية بين القاهرة / أسوان والعكس:
- قطار  2202 ( تهوية ديناميكية ) القاهرة  / أسوان يعمل في الفترة من 23/ 6  حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 12.45 صباحاً من محطة القاهرة  يصل أسوان الساعة 1.45 مساءاً.
- قطار 2203 ( تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة  يعمل في الفترة من 23/ 6  حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 7.35 مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة  الساعة 7.55صباحاً .
-  قطار  2204 ( تهوية ديناميكية ) القاهرة  / أسوان يعمل في الفترة من 22/ 6  حتي 7/7 حيث يقوم الساعة 10.20صباحاً من محطة القاهرة  يصل أسوان الساعة 11.05 مساءاً.
- قطار 2205 ( تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة  يعمل في الفترة من 23/ 6  حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 10.15صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة  الساعة 10.40 مساءاً.
خامساً : تشغيل قطارات مخاصيص للإتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش :
- قطار 2242 ( تهوية ديناميكية ) للإتحاد النوعي القاهرة / أسوان  يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 6.10 مساءاً من محطة القاهرة  يصل أسوان الساعة 7.25 صباحاً.
-  قطار 2243 ( تهوية ديناميكية ) للإتحاد النوعي أسوان / القاهرة  يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.20مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة  الساعة 7.15 صباحاً. 
- قطار 2244 ( تهوية ديناميكية ) للأندية النوبيه الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 5.40 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.20صباحاً.
-  قطار 2245 ( تهوية ديناميكية ) للأندية النوبية أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 9.45 مساءاً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 2.05 مساءاً. 
-  قطار 2246 ( تحيا مصر ) لنادي النوبه  القاهرة / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 6.30 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة7.40صباحاً .
-  قطار 2247 ( تحيا مصر ) للأندية النوبية أسوان / القاهرة  يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.20 مساءاً من محطة أسوان يصل القاهرة  الساعة 7.35 صباحاً.
- قطار 2248 ( تحيا مصر ) للأندية النوبية القاهرة / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 3.00 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة4,25 صباحاً .
- قطار 2249 ( تحيا مصر ) للأندية النوبية أسوان / القاهرة  يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 5.40 مساءاً من محطة أسوان يصل القاهرة  الساعة 7.00 صباحاً .
- قطار 2250 ( تحيا مصر ) لنادي الجعافرة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 7.50 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 1,00 مساءاً.
-  قطار 2251 ( تحيا مصر ) لنادي الجعافرة  أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.30 مساءاً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 11.50 صباحاً.
-  قطار 2252 ( تحيا مصر ) لنادي ابو الريش  الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 12.20 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 05.00صباحاً.
-  قطار 2253 ( تحيا مصر ) لنادي ابو الريش  أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 1.20 مساءاً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 6.10 صباحاً.
بالاضافة إلى إمكانية تشغيل قطارات إضافية أخرى فى حالة تزايد الطلب من الجمهور ونفاذ مقاعد القطارات المجدولة الشغالة  والإضافية.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية برفع درجات الإستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وإتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب و تواجد قيادات الهيئة بغرفة العمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات على جميع الخطوط بالإضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر وأكد علي تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات و أفراد الأمن الاداري لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء خلال عطلة العيد مع إستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات والتأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية.

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