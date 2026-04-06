خالد الغندور : أنا ضد التشكيك في الأندية وده حصل كتير

تحدث الإعلامي خالد الغندور عن التشكيل داخل النوادي ،مشيرا انه حدث مع نادي إنبي .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:أنا ضد التشكيك في الأندية و ده حصل مع إنبي و بيحصل مع سيراميكا و ده عيب و غير مقبول و مش حقيقي و لكن إنبي استطاع الفوز علي الزمالك فهل يستطيع سيراميكا الفوز علي الأهلي أو التعادل رغم النقص الكبير في الفريق ١١ لاعب".



كشف رئيس نادي إنبي، المهندس أيمن الشريعي، حقيقة ما تردد في الأيام الماضية حول وجود خلاف بين اللاعب محمود كهربا والمدير الفني للفريق حمزة الجمل.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحاته الإذاعية يوم الأحد: «ترددت أخبار عن خناقة بين محمود كهربا والمدير الفني لإنبي، وللتأكد اتصلت بالمهندس أيمن الشريعي ليشرح الحقائق».