الغندور: ناصر منسي ظاهرة لابد أن تدرس

باسنتي ناجي

علق الإعلامي خالد الغندور علي أداء اللاعب نجم الزمالك علي ناصر منسي.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ناصر منسي ظاهرة لابد أن تدرس من لاعب لابد أن يرحل من الفريق وينزل في الشوط الثاني ليسجل هدف من اهم  اهداف الزمالك في التاريخ والسوبر الافريقي ويصبح معشوق الجماهير ويساهم ويحرز أهدافا كثيرة وينضم للمنتخب انه ناصر الأسطورة فان باستن الجديد".

وكان قد أشاد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط بتألق ناصر منسي، بعد قيادته نادي الزمالك لفوز كبير على النادي المصري، مؤكدًا أنه الأفضل حاليًا بين مهاجمي مصر، ويستحق التواجد في صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي فيسبوك “ناصر منسي.. مهاجم مصر الأول وبعيد كل البعد عن أي مهاجم يليه، وللأمانة كان يستحق المشاركة في أجندة المنتخب الأخيرة ويستحق أن يكون في قائمة المنتخب بالمونديال”

تُوّج ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي المصري، التي أُقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على المصري بنتيجة 4-1، في إطار الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 46 نقطة، وينفرد بصدارة جدول الترتيب.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

الموانئ

أستاذ هندسة النقل: مصر عززت مكانتها كمحور للتجارة من خلال تطوير الموانئ

الدواجن

رئيس شعبة الدواجن: السعر العادل بالمزرعة من 80 إلى 85 جنيها

صورة أرشيفية

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من جنوب لبنان

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد