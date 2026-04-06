الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مازال البحث جاريا .. هل يرحل إنزاجي عن الهلال لإنقاذ إيطاليا؟

في ظل واحدة من أسوأ الأزمات التي تضرب الكرة الإيطالية في تاريخها الحديث.. برز اسم سيموني إنزاجي كأحد الحلول المطروحة لقيادة منتخب إيطاليا بعد الفشل الكارثي في التأهل إلى كأس العالم 2026 للمرة الثالثة على التوالي. 

وبين طموحات إنقاذ الآتزوري واستقرار مشروعه الحالي مع الهلال السعودي يطفو سؤال كبير على السطح هل يترك إنزاجي الهلال من أجل مهمة وطنية محفوفة بالمخاطر؟

أزمة إيطالية تبحث عن منقذ

دخلت الكرة الإيطالية مرحلة حرجة بعد الخروج الصادم من الملحق الأوروبي عقب الخسارة أمام منتخب البوسنة والهرسك بركلات الترجيح في مباراة أكدت حجم التراجع الفني للمنتخب الذي كان يومًا ما بطلًا للعالم.

هذه النتيجة لم تكن مجرد إخفاق عابر بل امتداد لسلسلة من الانتكاسات التي أبعدت إيطاليا عن أكبر محفل كروي عالمي لثلاث نسخ متتالية وهو ما دفع الاتحاد الإيطالي إلى التحرك سريعًا بإقالة جينارو غاتوزو والبحث عن اسم قادر على إعادة بناء المنتخب من جديد.

إنزاجي في دائرة الترشيحات

وسط هذا المشهد المضطرب ظهر اسم سيموني إنزاجي بقوة كأحد أبرز المرشحين لتولي المهمة في ظل ما يملكه من خبرات تدريبية كبيرة خاصة بعد فترته الناجحة مع إنتر ميلان والتي شهدت تحقيق إنجازات محلية وقارية إضافة إلى شخصيته الهادئة وقدرته على إدارة غرف الملابس المعقدة.

لكن على الجانب الآخر يرتبط المدرب الإيطالي حاليًا بمشروع مختلف تمامًا مع الهلال السعودي الذي تولى قيادته منذ صيف 2025 في تجربة وصفها بنفسه بأنها تحول مهني وإنساني بعد سنوات من الضغوط في الملاعب الأوروبية.

رد واضح

في أول تعليق له على هذه الأنباء لم يترك إنزاجي مساحة كبيرة للتأويل حيث أبدى حزنه العميق على غياب إيطاليا عن كأس العالم مؤكدًا انتماءه الكامل لبلاده لكنه في الوقت نفسه أغلق الباب أمام فكرة الرحيل في الوقت الحالي.

وأشار إلى ثقته في قدرة الكرة الإيطالية على التعافي لكنه شدد على التزامه الكامل بعقده مع الهلال مؤكدًا أنه يشعر بالراحة في تجربته الحالية ولديه موسم آخر يسعى لإكماله مع الفريق.

هذا الموقف يعكس رغبة واضحة في الاستمرار داخل المشروع السعودي بعيدًا عن الدخول في مغامرة قد تكون محفوفة بالضغوط والتحديات خاصة في ظل الوضع الحالي للمنتخب الإيطالي.

لماذا اختار إنزاجي الهلال؟

بعيدًا عن التكهنات التي ربطت انتقاله إلى الدوري السعودي بالعامل المادي فقط كشف إنزاجي عن دوافع مختلفة مؤكدًا أن قراره لم يكن قائمًا على المال بل على رغبته في خوض تجربة جديدة في بيئة مختلفة.

وأوضح أن السنوات التي قضاها مع إنتر ميلان كانت ناجحة لكنها مرهقة للغاية على المستوى الذهني ما دفعه للبحث عن توازن جديد يتيح له الاستمرار في كرة القدم على مستوى عالٍ دون نفس الضغوط اليومية التي عاشها في أوروبا.

هذا التفسير يوضح أن عودة إنزاجي السريعة إلى أجواء الضغط مع منتخب إيطاليا قد لا تكون خيارًا مفضلًا له في الوقت الحالي.

بين الاستقرار والمغامرة

الاختيار بين البقاء مع الهلال أو قيادة منتخب إيطاليا لا يتعلق فقط بالجوانب الفنية بل يحمل أبعادًا نفسية ومهنية معقدة.

ففي الهلال يقود إنزاجي مشروعًا مستقرًا داخل نادٍ يملك طموحات قارية كبيرة وبيئة عمل مريحة نسبيًا.

أما في المنتخب الإيطالي فالمهمة تبدو أقرب إلى إعادة بناء من الصفر وسط ضغوط جماهيرية وإعلامية هائلة وتوقعات بعودة سريعة إلى الواجهة العالمية.

هل يتغير الموقف؟

رغم إغلاق إنزاجي الباب حاليًا تبقى كرة القدم مليئة بالمفاجآت خاصة إذا استمر الفراغ الفني داخل المنتخب الإيطالي أو إذا تصاعدت الضغوط الجماهيرية لاختيار اسم بحجمه.

لكن المؤشرات الحالية تؤكد أن المدرب الإيطالي يفضل الاستمرار في تجربته مع الهلال على الأقل حتى نهاية عقده قبل التفكير في أي خطوة جديدة.

