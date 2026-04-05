كلينسمان ينتقد أزمة إيطاليا: غياب القادة وثقة الشباب وراء الإخفاق المونديالي

أطلق أسطورة الكرة الألمانية يورجن كلينسمان انتقادات حادة لأوضاع منتخب إيطاليا، بعد فشله في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، معتبرًا أن الأزمة الحالية تعكس خللًا عميقًا في بنية الكرة الإيطالية.

وكان “الأزوري” قد تعثر في التصفيات، قبل أن يبلغ الملحق بصعوبة، ليصطدم في المباراة الحاسمة بمنتخب البوسنة والهرسك، حيث خسر بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليستمر غيابه عن المونديال منذ نسخة 2018.

أرق وحزن بعد السقوط

وكشف كلينسمان، في تصريحات لصحيفة “كورييري ديلو سبورت”، عن تأثره الكبير بخروج إيطاليا، مؤكدًا أنه عانى من الأرق والحزن عقب المباراة، خاصة في ظل علاقته القوية بالكرة الإيطالية، التي خاض خلالها تجربة احترافية مميزة مع إنتر ميلان وسامبدوريا.

وقال النجم الألماني: "عانيت كثيرًا مع أصدقائي الإيطاليين في لوس أنجلوس، وفي الليلة التالية لم أتمكن من النوم"، في إشارة إلى حجم الصدمة التي خلفها الإخفاق.

تشخيص صريح للأزمة

وفي تحليله لأسباب التراجع، قدم كلينسمان رؤية مباشرة، مؤكدًا أن الكرة الإيطالية تعاني من نقص واضح في عناصر القيادة داخل الملعب، إلى جانب غياب اللاعبين القادرين على حسم المواجهات الفردية.

كما أشار إلى أزمة ثقة في المواهب الشابة، معتبرًا أن عدم منح الفرصة الكافية للجيل الجديد يمثل أحد أبرز أسباب استمرار الإخفاق، ليضع بذلك يده على مجموعة من العوامل التي تفسر تراجع منتخب إيطاليا على الساحة الدولية.