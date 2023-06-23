السيسي: مصر بها 9 ملايين ضيف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر بها 9 ملايين ضيف، وأنه خلال الـ10 سنوات الماضية تم رصد غرق 27000 شخص أثناء الهجرة غير الشرعية من أفريقيا، أي في العام هناك 2700 شخص.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ التعامل مع ملف التغيرات المناخية ينقسم إلى جزئين؛ الاول مرتبط بالدول الغنية والمتقدمة، والثاني مرتبط بالدول النامية، حيث يجب ان تستعد للتحرك بفعالية وأفكار تحقق لها النفاذ لتحقيق أهدافها، مشددًا على ان ما تحقق خلال السنوات الماضية غير كاف لدعم الدول الأفريقية في مجابهة التغيرات المناخية.

وأضاف السيسي خلال كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، : في قمة المناخ cop 27 أطلقنا منصة نوفي، وحصلنا على تمويل لـ10 جيجا يمكننا من ان يكون لدينا 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030".

وتابع : "وبالتالي، فإنه لا يجب إلقاء اللوم على أصدقائنا في الدول المتقدمة بينما لا نكون نحن الدول الأخرى ليس لديها الأفكار التي نحاول حل المسائل بها".

وواضح: "أوجه الشكر أيضا للمستشار شولتز، فعندما بدأنا العمل على مشروع القطار الكهربائي في إطار التنمية المستدامة من خلال استخدام نظم نقل حديثة تكون بعيدة عن التلوث، حصلنا على دعم ولما قصدنا مخاطر الائتمان يتم تمويلها من جانب ألمانيا حدث هذا الأمر، مؤكدًا أن الشراكة والتعاون عمل متحرك بين الكل، الدول المتقدمة والدول النامية والتي تسعى إلى النمو والتقدم.

