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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2023

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس خلال وقفة عرفات أول أيام عيد الأضحى المبارك، والأيام التي تسبقه من اليوم الجمعة الموافق 23 يونيو 2023 المقبلة وحتى يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلا على الأنحاء كافة، وهناك نشاط للرياح، على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تحذير من الأرصاد

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما يؤدي ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

وعن حالة الطقس اليوم الجمعة، توقع توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحرالمتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
العاصمة الإدارية 35 23
6 أكتوبر 36 22
بنهــــا 35 23
دمنهور 34 22
وادي النطرون 36 21
كفر الشيخ 34 22
المنصورة 35 23
الزقازيق 36 23
شبين الكوم 34 22
طنطا 34 22
دمياط 30 22
بورسعيد 29 22
الإسماعيلية 38 22
السويس 37 21
العريش 30 21
رفح 29 22
رأس سدر 36 20
نخل 35 17
كاترين 31 15
الطور 33 25
طابا 36 23
شرم الشيخ 38 27
الإسكندرية 29 21
العلمين الجديدة 29 21
مطروح 28 21
السلوم 30 19
سيوة 36 20
رأس غارب 36 26
الغردقة 35 25
سفاجا 35 25
مرسى علم 36 26
شلاتين 36 26
حلايب 33 27
أبو رماد 34 27
رأس حدربة 34 28
الفيوم 35 23
بني سويف 35 23
المنيا 36 24
أسيوط 36 24
سوهاج 35 24
قنا 40 25
الأقصر 38 25
أسوان 39 28
الوادي الجديد 37 24
أبوسمبل 39 25
 

الأرصاد وقفة عرفات أول أيام عيد الأضحى هيئة الأرصاد عيد الأضحى

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