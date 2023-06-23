الرئيس البرازيلي: نبذل كافة الجهود لمواجهة انتشار نيران الغابات

قال الرئيس البرازيلي، إننا سنعمل على زراعة الاأشجار في الغابات، من أجل مواجهة التغيرات المناخية، وبحلول عام 2030 سيكون لدينا العديد من الأشجار، ولن نضطر إلى قطعها من أجل الاستخدامات اليومية.



وشدد الرئيس البرازيلي، خلال كلمته بقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة قبل عام 2025، مؤكدا أنهم ملتزمون بتعهدهم الخاص بالوصول إلى صفر إزالة الغابات.



ولفت إلى أن البرازيل تواصل جهودها لمواجهة انتشار نيران الغابات، كما أننا نحتاج لتغيير المؤسسات المالية العالمية الراهنة.

وناشد بضرورة تخصيص ميزانية وطنية لدى الدول الفقيرة للتنمية، والعمل من أجل القضاء على الفقر المدقع، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الازمة لتطوير منظمة العمل الدولية.