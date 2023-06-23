مصرع رجل أعمال مسلم وابنه في حادث الغواصة الأمريكية تيتان.. من هما؟

لقي رجل أعمال بريطاني مسلم من أصول باكستانية وابنه شاهزاده داوود مصرعهما ضمن الضحايا الـ5 الذين لقوا حتفهم في حادث الغواصة الأمريكية تيتان حسب صحيفة ناس العراقية .

يشار إلى أن الغواصة الأمريكية تيتان في رحلة إلى السفينة تيتانيك، التي غرقت قبل أكثر من 100 عام، قبل أن تغرق بسبب "انفجار داخلي كارثي" أودى بحياة جميع من كانوا على متنها.





ويعتبر شاهزاده داوود، رجل أعمال باكستاني بريطاني صاحب العمر 48 عاماً، وابنه سليمان، البالغ من العمر 19 عاماً، الذي كان معه في الغواصة تيتان، في تعداد الموتى بسبب ما حدث في الغواصة.



كان داوود نائب رئيس مجلس إدارة Engro Corporation، وهو تكتل أعمال يقع مقره الرئيسي في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية بباكستان، التي تعمل في مجالات الزراعة والطاقة والاتصالات.

وتُعرَف عائلته بأنها واحدة من أغنى العائلات التجارية في البلاد حيث تركّز عمل داوود على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وفقاً لبيان صادر عن عائلته.



ودرس داوود القانون في المرحلة الجامعية بجامعة باكنغهام في بريطانيا، وحصل لاحقاً على درجة الماجستير في تسويق المنسوجات العالمي من جامعة فيلادلفيا الأمريكية.

وفي عام 2012، اختاره المنتدى الاقتصادي العالمي قائداً عالمياً شاباً.

رجل الأعمال المسلم



وكان ابنه، سليمان، طالباً في إدارة الأعمال في جامعة ستراثكلايد في غلاسكو، وقد أكمل لتوه سنته الأولى، وفقاً لمتحدث باسم الكلية.

و كان سليمان من محبي كتب الخيال العلمي واستمتع أيضاً بحل مكعبات روبيك ولعب الكرة الطائرة، وفقاً لبيان من شركة Engro.





