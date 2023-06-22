بعد سماع ضوضاء.. إجراء عاجل من البحرية الأمريكية بشأن الغواصة المفقودة تيتانك

قال خفر السواحل الأمريكي إنه تم رصد المزيد من الضوضاء أثناء البحث عن غواصة تيتانك المفقودة، وذلك أثناء رحلة غوص لمشاهدة موقع حطام السفينة تيتانيك.

وقال الكابتن جيمي فريدريك، في مؤتمر صحفي في بوسطن ،إنهم لا يعرفون مصدر هذه الضوضاء وطبيعتها ولكن البحرية الأمريكية تساعد في تحليلها.

وأضاف فريدريك :" رجال الإنقاذ قاموا بتوسيع منطقة البحث عن الغواصة المفقودة وزيادتها لتبلغ ضعف مساحة ولاية كونيتيكت الأمريكية".

ومن المقرر أن تنضم المزيد من القوارب والمركبات التي تعمل تحت الماء إلى عملية البحث يوم الخميس.