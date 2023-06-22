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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبطان: الغواصة «تيتان» تشبه الكبسولة.. ولم تصدر عنها أصوات حتى الآن|فيديو

غواصة تيتان
غواصة تيتان

قال رامي الأمير، القبطان البحري بالهيئة الاستشارية للنقابة العامة لضباط الملاحة البحرية، إن الضوضاء الصادرة عن قاع المحيط عبر أجهزة السونار لا تحدد مصدرها بشكل محدد، مشيرا إلى أن المحيط يختلف عن البحر في عمقه الكبير للغاية، لذلك يجب توخي الحذر واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة قبل القيام بما يُعرف بـ«الغوص الحر» في المحيطات.

 الرحلة هدفها الاستكشاف وكان على متنها 5 أفراد منهم ثري فرنسي يعتبر أول شخص قام بالغوص في هذه المنطقة


وأضاف «الأمير»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»  تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر  القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن الغواصة «تيتان» مخصصة للترفيه لذلك تكون صغيرة مقارنة بالغواصات الحربية المتعارف عليها، مشيرا إلى أن رحلات استكشاف المحيطات تتم عن طريق مشاهدة المحيط داخل الغواصة وليس الخروج منها، كون الغواصة تشبه «الكبسولة» المغلقة بحكمة ولها ضغط معين من الهواء.
وتابع، أن الرحلة هدفها الاستكشاف وكان على متنها 5 أفراد منهم ثري فرنسي يعتبر أول شخص قام بالغوص في هذه المنطقة بعد اكتشاف سفينة تيتانك، مشيرا إلى أن المنطقة التي حدث فيها حادث الغواصة تمتاز بتيارات مائية شديدة للغاية فضلا عن وجود مجال مغناطيسي كبير بها، لذلك يكون هناك خريطة سنوية تشمل كل المسطحات المائية بالعالم توضح طبيعية المياه في كل منطقة وتعطي تنبؤات ولكن لا تكون دقيقة بنسبة 100%.
وأشار، إلى أن اتباع إجراءات السلامة الصادرة عن المنظمة الدولية البحرية بشكل صحيح يقلل من المخاطر بنسبة 90%، موضحا أن السيناريوهات المتوقعة خلال الساعات القادمة، إذ إن أي غواصة تكون مجهزة لجعل الإنسان بعيداً عن أي مؤثرات خارجية خلال فترة محددة، وغواصة «تيتان» مهيئة ومجهزة من أكل وشراب لعيش الإنسان مدة 96 ساعة.
وأكد، على غواصة «تيتان» يمكن التحكم فيها عن بُعد، متمنياً حدوث عطل بها فقط والنجاة لكل من بها من أشخاص، مشيرا إلى أن انفجار الغواصات لا يحدث إلا بتوافر عدة عوامل إذ إنها لا تنفجر بسهولة، معتقدا انقطاع اتصال الغواصة بالآخرين نظرا للظروف الجوية والبحرية.
 

 

قبطان الملاحة البحرية تيتان الغوص الحر رامي الأمير

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