كاتب صحفي: ثورة 30 يونيو منعت تقسيم المنطقة العربية

‏قال الكاتب الصحفي ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن ثورة 30 يونيو مر عليها 10 سنوات بسرعة كبيرة ولم نشعر بهم وأنه مازال يتذكر المظاهرات الإخوانية التي كانت تهاجم الجريدة التي كان يعمل بها وقتها ويقوموا بالتكسير والتخريب.

وتباع ماهر فرغلي خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يتذكر ميدان التحرير والخيام الإخوانية القتالية، والسنوات مرت بسرعة على ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الثورة لم تنقذ مصر فقط بل أعادت ترتيب المنطقة من جديد بعد الخلل والفوضى التي حدثت فترة الإخوان، ثم سقطت الجماعة في مصر ومن ثم بدأت تسقط في تونس ثم رأيناها تسقط في المغرب بعد أن كانت مسيطرة لسنوات.

ثورة 30 يونيو أنقذت مصر

وأضاف: رأينا الانقسام الذي حدث لهم في الأردن، ثم بدأ تضيق الخناق على جماعة الإخوان في أوروبا وانهيار جماعة الإخوان في السودان، متابعا أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة فارقة وانقذت مصر ومنعت تقسيم المنطقة العربية.