الدقهلية تستعد لعيد الأضحى بـ 24 مجزرا

استعدت محافظة الدقهلية لاستقبال عيد الأضحى الميارك ب24 مجزرا بمدن ومراكز المحافظة والمدن التابعة، وهي: المنصورة الرئيسي بميت الكرماء، بلقاس، ميت غمر، منية النصر وأتميدة، والسنبلاوين، وأجا، وطنامل، منية النصر، والمنزلة ودماص.

كما تضم المحافظة: مجزر المطرية، وميت سلسيل، والجمالية، وميت العامل بأجا، وجمصة، ودكرنس، والكردي، وبني عبيد، ونبروه، وتمي الأمديد.

ومن المقرر أن تفتح المجازر أبوابها أمام المواطنين من السابعة صباحا ويستمر العمل مع انتهاء أعمال الذبح، وذلك تحت إشراف فريق طبي متكامل، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على الذبيحة قبل دخولها المجزر، ثم بعد ذبحها وختمها بالختم المخصص.

وتكثف مديرية الطب البيطري من جهودها للمرور والمتابعة على جميع المجازر بنطاق المحافظة، والتنسيق مع كافة الوحدات المحلية لتوفير احتياجات المجازر من المواد المستخدمة في ختم اللحوم، وصيانة الأختام بجميع المجازر، وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وانتظامه خلال عيد الأضحى المبارك.