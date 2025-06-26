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خبير: القضاء على البرنامج النووي الإيراني أمر صعب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: القضاء على البرنامج النووي الإيراني أمر صعب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال الدكتور محمد عز العرب، الخبير في الشأن السياسي، إن القضاء التام على البرنامج النووي الإيراني أمر صعب، مشيرًا إلى أن الضربات العسكرية التي استهدفت منشآت إيرانية أثّرت على سير البرنامج، لكنها لم تقضِ عليه بالكامل.

إيران قادرة على استعادة برنامجها النووي

وأضاف عز العرب في تصريحات لصباح الخير يا مصر أن إيران تمتلك القدرة الفنية واللوجستية على إعادة تشغيل برنامجها النووي في حال تعطل، موضحًا أن هناك كميات من المواد النووية قد تكون تم تسريبها أو إخفاؤها، وهو ما يعزز من قدرة طهران على استعادة نشاطها النووي بسرعة.

هشاشة التنسيق الأميركي الإسرائيلي

وأشار إلى أن التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في ما يتعلق بإيران يعاني من بعض الهشاشة، مما يضعف من فعالية الجهود المشتركة لوقف البرنامج النووي الإيراني.

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