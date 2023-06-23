ماهر فرغلي: إحنا محتاجين إصلاح ديني وليس تجديد الخطاب

‏قال الكاتب ماهر فرغلي، إن الشعب المصري لم يختار الجماعات الإسلامية في صناديق الانتخابات في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية لكن الشعب أنتخب الشعارات الدينية.

وتابع ماهر فرغلي خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، لأنهم صوروا للناس إذا انتخبوا غيرهم معنى ذلك أنك ضد الدين، مؤكدا أنهم جذبوا الناس بالشعارات الدينية وصوروا للناس أن هناك مشروع ديني يمكن أن يحل كل المشكلات وهذا كان مستحيل حتى تاريخيا.

تجديد الخطاب الديني

وأضاف أما من ناحية مسألة تكرار هذا الأمر وخداع الشعب مرة أخرى بالشعارات الدينية فهناك جزء من الشعب تعلم الدرس وأدرك التجربة لكن قد يجوز أن هناك البعض ما زالوا مخدوعين ونرى تعليقاتهم السلبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا نحن نحتاج إلى إصلاح ديني وليس تجديد الخطاب الديني.