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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: المرأة حققت فوارق غير متوقعة خلال 30 يونيو

الكاتب الصحفي ماهر
الكاتب الصحفي ماهر فرغلي

‏قال الكاتب الصحفي ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن المرأة المصرية كان لها دور كبير في ثورة 30 يونيو ورأيناها في الميادين والحشد وأمام صناديق الانتخابات.

 

وتباع ماهر فرغلي خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن دور المرأة شكل فارق حقيقي وغير متوقع، ودور الشباب وأيضا القوى السياسية التي كانت موجودة والشباب الذين وقفوا أمام اخونة الدولة وتظاهروا عند وزارة الثقافة، وأيضا الفنانين المصريين الذي كان لهم دور كبير جدا.

 

حركة تمرد

 

وأضاف: أيضا حركة تمرد ودورها الكبير في حشد الناس لمواجهة الإخوان والمؤسسات الحكومية مثل ماسبيرو الذين وقفوا أمام الإخوان واخونة الدولة.

المراة المرأة المصرية ثورة 30 يونيو صناديق الانتخابات رانيا هاشم

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