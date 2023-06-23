كاتب صحفي: على الناس إدراك الأزمات والشرور الموجودة

‏قال الكاتب الصحفي ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن الوعي معناه الإدراك والإحاطة ويجب على الناس إدراك الأزمات والشرور الموجودة لكي تبتعد عنها وعندما نصل لهذه الدرجة من الإدراك سيكون لدينا الوعي.

‏وتابع ماهر فرغلي خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الوعي السياسي ليس مجرد حفظ المصطلحات السياسية وأن من الممكن أن نجد رجل بسيط في الشارع لديه وعي سياسي لأن هذا الرجل البسيط لديه تجربة وهذه التجربة لديها تناغم مع إدراكه لما يجب أن تكون عليه الدولة، وممكن شخص آخر قد يكون متعلم وحاصل على دكتورة لكن مع تأثير السوشيال ميديا والتأثير من أعداء الدولة يفتقد للوعي السياسي.

الإدراك والوعي

وأضاف أن الوصول لهذه الدرجة من الإدراك والوعي لدى الناس، هذه ليست مهمة الدولة فقط أو مؤسسة واحدة أين منظمات المجتمع المدني من ذلك فهي عليها دور كبير وأيضا الجوامع والمؤسسات الدينية و الأسرة المصرية والمدارس والإعلام.