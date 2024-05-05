لو مسافر .. 10 طرق للحفاظ على السيارة خلال الطقس الحار

لم يتبق على شم النسيم سواء أيام قليلة وبمناسبة حصول الأغلبية على أجازات رسمية من العمل، يفضل الجميع السفر بالسيارة خلال الطقس الحار ولكن يجب أتباع هذه النصائح .

كشف موقع إكسبريس عن 10 طرق للحفاظ على سيارتك خلال الطقس الحار عندما تكون في رحلة:

10 طرق للحفاظ على سيارتك خلال الطقس الحار

احرص على تغيير زيت المحرك بانتظام وفقًا للجدول الزمني الموصى به من قبل الشركة المصنعة. زيت المحرك النظيف والجديد سيساعد في تبريد المحرك وتحسين أداءه في درجات الحرارة العالية.

تأكد من أن نظام التبريد في السيارة يعمل بشكل صحيح. تحقق من مستوى سائل التبريد وقم بإصلاح أي تسريبات أو أعطال في المبرد.

احرص على تنظيف وتفتيت المبرد الأمامي للسيارة بانتظام. يساعد هذا في تحسين تدفق الهواء إلى المبرد وتبريد المحرك.

قم بفحص حالة البطارية الخاصة بالسيارة وتأكد من أنها في حالة جيدة. درجات الحرارة العالية يمكن أن تؤثر سلباً على عمر البطارية.

احرص على تنظيف وتشحيم الفرامل بشكل منتظم. درجات الحرارة العالية يمكن أن تؤثر على أداء الفرامل، لذا قم بتنظيف الفرامل وتشحيمها للحفاظ على أدائها المثلى.

تأكد من حالة نظام التكييف في السيارة. قم بفحص وصيانة نظام التكييف بانتظام للتأكد من أنه يعمل بشكل فعال في درجات الحرارة العالية.

استخدم حافظة للسيارة أو قم بتغطية الزجاج الأمامي لتقليل تأثير أشعة الشمس الحارة على درجة حرارة الداخلية للسيارة.

قم بوضع واقي للشمس على الزجاج الأمامي عند ترك السيارة في مكان مشمس لفترة طويلة. يساعد ذلك في تقليل ارتفاع درجة حرارة الداخلية وحماية الأثاث والمقاعد من التلف.

احرص على توفير وقود كافٍ للسيارة. في درجات الحرارة العالية، يمكن أن يتبخر الوقود بسرعة أكبر، لذا تأكد من وجود ما يكفي من الوقود قبل السفر.

قم بتجنب ترك السيارة في أماكن مكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. ابحث عن موقف مظلل أو استخدم غطاء السيارة لحمايتها من أشعة الشمس الحارة.

هذه بعض النصائح التي يمكنك اتباعها للحفاظ على سيارتك خلال الطقس الحار أثناء السفر، يجب أن تكون هذه النصائح مفيدة للحفاظ على سيارتك في حالة جيدة وضمان أداءها المثلى أثناء الطقس الحار.