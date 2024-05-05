محافظة البحر الأحمر: الاحتفال بعيد القيامة بروح المحبة والتعاون بين المصريين

شهد اللواء محمد البندارى، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، نيابة عن اللواء عمرو حنفي، المحافظ، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا شنودة برعاية الأنبا ايلاريون اسقف ابراشية البحر الأحمر، والكنيسة الأنجيلية برعاية القس بشير عزمى، والكنيسة الكاثولكية برعاية القس يؤنس، يرافقه كمال سليمان السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة.

ونقل السكرتير العام تهنئة محافظ البحر الأحمر للأخوة المسيحيين، جاء فيها " تهنئة خاصة مني ومن أبناء محافظة البحر الأحمر لإخوتنا المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد. نتمنى أن تمتلئ أيامكم بالفرح والمحبة" ، مشيراً إلى أهمية الاحتفال بالعيد بروح المحبة والسلام والتسامح والتعاون بين جميع المصريين.

كما أعرب البندارى عن سعادته الكبيرة للمشاركة فى الاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، مؤكدا على أن تلك المشاركة تأتي في إطار التعايش السلمي والتفاهم بين أبناء محافظة البحر الأحمر، مشيدًا بالروح الوطنية العالية التي تتمتع بها البلاد.

وأوضح أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الأخوة المسيحيين خلال احتفالات العيد، مؤكدًا على أن الأمن والاستقرار هما الأساس في بناء مجتمع متماسك ومتآزر .



وفي ختام كلماته، قدم السكرتير العام للمحافظة التهنئة مجدداً للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، معبراً عن تمنياته بالخير والسعادة والازدهار، مع سؤاله لله بأن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار والتآخي والمحبة بين أبنائها.