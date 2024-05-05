عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

صديق الميزانية.. تعرف على تحفة فيفو الشبابية vivo Y18 

هاتف فيفو vivo Y18
هاتف فيفو vivo Y18

يجسد هاتف vivo Y18 من شركة فيفو الاتجاه الذي يجمع بين الميزات المتطورة للهاتف مع السعر المناسب لأصحاب الميزانية المحدودة.   

ويقدم هاتف vivo Y18 مجموعة مذهلة من الميزات بسعر يمكن الوصول إليه. وعلى الرغم من أنه تم إطلاقه دون ضجة كبيرة، إلا أن هذا الهاتف يتميز بتفوقه من حيث التصميم والعرض والمتانة.

وبحسب موقع “gizchina” فإن هاتف vivo Y18 يقدم عددًا من القدرات والمواصفات المميزة التي ترشحه لأن يكون واحد من أفضل الهواتف الصديقة للميزانية  

 

خيارات تصميم مذهلة

يتميز هاتف فيفو vivo Y18 بجماليات متميزة، حيث يستخدم متغير Gem Green عملية نحت دقيقة ثلاثية الأبعاد، مما يخلق تلاعبًا آسرًا للضوء بتموجاته الفضية، ويعزز الطلاء الخاص هذا التأثير، مما يؤدي إلى لمسة نهائية مزخرفة تذكرنا بالأحجار الكريمة المصقولة. 

وفرة من الميزات 

ويتجاوز هاتف فيفو vivo Y18 الجماليات، حيث يتميز بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والرذاذ، مما يوفر راحة البال للاستخدام اليومي. تضمن مكبرات الصوت الاستريو تجربة وسائط متعددة أكثر غامرة، بينما يوفر مستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب والمدمج في زر الطاقة تجربة فتح سلسة. 

 

شاشة مميزة ومبتكرة

وتتجاوز شاشة هاتف فيفو vivo Y18 حدود ما هو متوقع في هاتف للمبتدئين، حيث تتميز لوحة LCD مقاس 6.56 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز للتمرير والرسوم المتحركة بشكل أكثر سلاسة. في حين أن الدقة 720 × 1612 قد لا تكون الأعلى. 

 

وطبقت Vivo تقنية تتيح للشاشة تحقيق ذروة سطوع تبلغ 840 شمعة في المتر المربع في وضع السطوع العالي. 

 

يعد هذا إنجازًا رائعًا لشاشة LCD، مما يضمن رؤية ممتازة حتى في الظروف الخارجية الساطعة. علاوة على ذلك، فإن الشاشة حاصلة على شهادة TÜV "لحماية العين الحقيقية"، مما يخفف من الضغط المحتمل أثناء الاستخدام الممتد. 

معالج قوي 

ويعمل هاتف فيفو vivo Y18 بمعالج MediaTek Helio G85، وهو عبارة عن مجموعة شرائح موثوقة ومناسبة تمامًا للمهام اليومية. 

 

ويكتمل هذا بذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 جيجابايت رام، مما يضمن تعدد المهام بسلاسة. تشمل خيارات التخزين 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD لأولئك الذين يحتاجون إلى مساحة إضافية. 

بطارية جبارة 

وتتمثل القوة الرئيسية هاتف فيفو vivo Y18  في عمر البطارية الطويل الأمد. توفر البطارية التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة طاقة كافية للاستخدام لمدة يوم كامل، ويضمن الشحن السلكي بقدرة 15 وات إمكانية العودة والتشغيل بسرعة عند الحاجة.

 

البرمجيات والتصميم


ويعمل هاتف فيفو vivo Y18 بأحدث نظام تشغيل Android 14 مع نظام التشغيل Funtouch OS 14 من vivo. يوفر نظام التشغيل Funtouch OS مجموعة متنوعة من خيارات وميزات التخصيص لتحسين تجربة المستخدم. 

 

وتبلغ أبعاد الهاتف 163.63 × 75.58 × 8.39 ملم ويزن 185 جرامًا، مما يجعل من السهل حمله واستخدامه طوال اليوم.

 

 

vivo Y18 vivo هاتف vivo Y18 فيفو فيفو vivo Y18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

رئيس الزمالك السابق: فتيات أحمد مرتضى فعلوا المستحيل ليسعدوا جماهير الزمالك

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

مصدر نهر النيل.. خبير: بحيرة فيكتوريا تحقق أعلى منسوب لها في التاريخ

قرار جديد من التعليم بشأن " زي طلاب المدارس " على مستوى الجمهورية

ترشيحاتنا

محمد أبو العلا: إصابة شيكابالا قوية.. وهؤلاء الأنسب لمواجهة نهضة بركان

نقيب المحامين يشارك في احتفالية الكاتدرائية المرقسية بعيد القيامة

دعاء الاستخارة.. متى يقال في الصلاة قبل التسليم أم بعده؟

لو مسافر .. 10 طرق للحفاظ على السيارة خلال الطقس الحار

صديق الميزانية.. تعرف على تحفة فيفو الشبابية vivo Y18 

سعر الذهب اليوم 5-5-2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شم النسيم على الأبواب.. أفضل وأبسط الطرق لتزيين المنزل للاحتفال بالربيع

ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟

قبل شم النسيم.. فوائد وأضرار الرنجة

فستان حورية البحر.. نجوى كرم تثير الجدل بأحدث إطلالة| شاهد

فيديو

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلبقلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ