القاهرة الإخبارية: تعميق العملية العسكرية الإسرائيلية سيؤدي لانهيار تام بالمنظومة الصحية بغزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى بقطاع غزة استقبلت شهيد وعدد من الإصابات عقب شن الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها باتجاه منطقة طريق "المصدر" في المنطقة الشرقية للمحافظة.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن الطائرات الإسرائيلية لا تزال تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة بشكل عام، وتقوم بتكثيف غاراتها باتجاه مناطق متعددة في القطاع.

وأوضح أن المستشفيات في قطاع غزة منذ اليوم الأول للعدوان تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وبشكل مباشر، استهدف المستشفيات والمرافق والطواقم الطبية، ولم يتبق من هذه المستشفيات سوى ثلاثة تقع في الوسط والجنوب، وفي حال نفذ الاحتلال الإسرائيلي تهديداته بعملية عسكرية تجاه رفح الفلسطينية فإنه سيؤدي لانهيار المنظومة الصحية بشكل كامل، وأي تعميق في العملية العسكرية الإسرائيلية سيؤدي إلى انهيار تام للمنظومة الصحية بغزة.

رفح الفلسطينية

ولفت إلى أن المنطقة الشرقية لرفح الفلسطينية مازالت تشهد قصفا عنيفا من المدفعية الإسرائيلية، وقد تكون الساعات المقبلة تحمل المزيد من الأخبار بشأن طبيعة الرد الإسرائيلي خاصة أنه من المنتظر أن يجتمع "الكابينيت" الإسرائيلي مساء اليوم، لاصدار قرارات خلال الساعات المقبلة.

https://www.youtube.com/watch?v=bnyx3OgWk2A&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9