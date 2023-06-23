السيناريست ناصر عبد الرحمن : لم أشاهد " جعفر العمدة "

قال السيناريست ناصر عبد الرحمن أن من افضل المسلسلات التي حققت نجاحا جماهيريا في رمضان الماضي هو مسلسل جعفر العمدة والدليل علي ذلك هو التفاعل الجماهيري مع العمل والذي ظهر بوضوح علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وأيضا من خلال نسب المشاهدات المرتفعة مؤكدا علي انه لم يشاهد العمل ليقيمه فنيا و لكنه يحب محمد رمضان علي المستوي الشخصي و يري انه فنان موهوب و افضل اعماله بالنسبة له هو مسلسل موسي.



وكشف ناصر عبد الرحمن خلال لقائه مع الإعلامية ايمان أبو طالب ببرنامجها "بالخط العريض"، المذاع علي شاشة تليفزيون "الحياة"، العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بأهم الأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته الفنية، أبرز تلك الأعمال هم: “هي فوضى، حين ميسرة، كف القمر”.

أوضح ناصر عبد الرحمن خلال اللقاء بأن مسلسل “جبل الحلال” كان في الأصل مشروع فيلم، ولكن الفنان الراحل محمود عبد العزيز هو من أصر على تحويله إلى مسلسل.



كما رد على تصريحات الناقد طارق الشناوي، التي نصح فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز بالانفصال فنيًا عن زوجها الفنان أحمد العوضي.



ويحدث أيضًا عن مشاركة الشيخ ياسين التهامي في مسلسل “ستهم”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وكان من بطولة النجمة روجينا وإخراج رؤوف عبد العزيز.

