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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رئيس اتحاد السلاح: حققنا إنجازات ببطولة إفريقيا والنتائج مبشرة قبل الأولمبياد

عبدالمنعم الحسيني
عبدالمنعم الحسيني

أشاد عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، بنتائج منتخب مصر في بطولة إفريقيا التي أقيمت في مصر في الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتمكن لاعبو الفراعنة من السيطرة على منصات التتويج واستطاعوا الفوز بـ21 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات وهي النتيجة الأفضل في تاريخ بطولات إفريقيا بالإضافة إلى أنها النتيجة الأفضل فيما يخص البطولات القارية في العالم.

وقال الحسيني في ختام البطولة: "نجحنا في حصد 10 ذهبيات لأول مرة في تاريخ أي بطولة قارية وهو إنجاز كبير، هذا لا يعني أن مستوى البطولة كان ضعيفًا بل كانت المنافسات قوية وكان من الممكن أن نخسر بعضًا من الميداليات التي حققناها ولكن نجحنا في الفوز بها لأن مستوانا في اللعبة قوي".

وأضاف الحسيني: "النتائج كانت ممتاز، هناك بعض الأسلحة كان لدينا تحدي كبير بها مثل سلاح السيف سيدات على صعيد الفرق وكانت مباراة قوية في النهائي ولكن حصدنا الذهبية".

وواصل: "الذي أسعدني في مباراة فريق سلاح السيف للسيدات هو أن أفضل لاعبة شاركت هي أصغر لاعبة بالفريق وجاء قرار تصعيدها من جانب الجهاز الفني للفريق وهو ما يعني أن تصعيد اللاعبات الصغار والاهتمام بهن في المستقبل سيؤدي إلى تأسيسهن بشكل جيد".

وتابع: "فوز فريق سلاح السيف للسيدات على الجزائر قلب الموازين، فرص منتخب الجزائر للتأهل للأولمبياد أصبحت صعبة وكذلك ستخوض ندى حافظ بطلتنا في سلاح السيف منافسات تصفيات المنطقة العام القادم".

وأضاف: "نحن على الطريق الصحيح، هذه البطولة بمثابة خطوة مهمة نفسيًا ومعنويًا قبل بطولة العالم والتي نتمنى أن نحصد بها ميدالية وستكون هي البداية لحصد ميدالية في باريس".

وأردف: "لو تمكنا من حصد ميدالية في بطولة العالم، سأتوقع أن نحصد ميداليتين في أولمبياد باريس لأننا سنكون قد نجحنا في كسر الحاجز النفسي بيننا وبين البطولات العالمية".

وواصل الحسيني حديثه عن الاستعدادات القادمة لما بعد بطولة إفريقيا، وقال: "الفترة المقبلة ستكون صعبة للغاية بسبب التحضير لبطولة العالم في ميلان في شهر يوليو خاصة وأنها ستكون بمثابة مؤشر كبير لنا قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس لذلك نسعى لتحسين النتائج".

عبدالمنعم الحسيني منتخب مصر بطولة افريقيا

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