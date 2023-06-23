اكتسى باللون الأبيض.. الكشف عن عدد المصليين في صلاة الجمعة بالحرمين الشريفين

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، عن أداء مليون و200 ألف مصل وحاج صلاة الجمعة في الحرمين الشريفين.

وقالت الرئاسة وفق "واس": أدى مليون ومائتا ألف مصل وحاج صلاة الجمعة في الحرمين الشريفين وسط منظومة متكاملة من الخدمات في أجواء ملائمة وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قوله إن هذا العدد هو الأكبر من بعد جائحة كورونا.

وأشار إلى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفرت جميع إمكاناتها البشرية والآلية لتقديم كافة الخدمات وأفضلها وتهيئة الأجواء الملائمة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.