أستاذ تكنولوجيا حيوية: مصر تقود القارة للحصول على حقها في التمويل المناخي

قال الدكتور تحسين شعلة رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية بجامعة مصر للعلوم، إن مصر رائدة في مجال التغيرات المناخية منذ التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة عام 1994، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدم زيادة معدلات درجات الحرارة عن 1.5 إلى 2 درجة مئوية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مصر تقود القارة الإفريقية من أجل الحصول على حقها في التمويل اللازم، لافتا إلى أن الانبعاثات الكربونية في مصر لا تتعدى الـ 6 من 10 % بينما القارة الإفريقية تتراوح بين الـ 3 إلى 4 %، بينما تصل الانبعاثات الكربونية في دول العالم إلى 80%.

وتابع أن مصر الأكثر ريادة في مواجهة التغيرات المناخية على الرغم من قلة تأثيرنا على المناخ.