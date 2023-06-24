منتخب السويس: سنواجه الأهلي في أفضل أحواله.. ورحيل ساري لن يؤثر علينا

أكد ميمي فريد ، مدير الكرة بمنتخب السويس ، أن فريقه سيواجه الأهلي في أفضل أحواله وبالتالي اللقاء سيكون صعباً للغاية في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.



وأوضح ميمي فريد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن فريقه سيحاول بذل قصارى جهده من أجل تحقيق المفاجأة أمام الأهلي.



وأشار إلى أن رحيل أحمد ساري المدير الفني لن يؤثر على الفريق لأن الجهاز المعاون له مستمر في منصبه.

وأوضح أن فريقه جاهز للمباراة ولا توجد أي غيابات ولكن الحالة النفسية مختلفة عن مباراة فيوتشر في دور الـ32 ببطولة كأس مصر في الموسم الماضي والتي حققنا فيها المفاجأة بإقصاء فيوتشر.



وأضاف:" كنا ننافس وقتها على التأهل للدوري ولكن الآن الفريق فشل في التأهل لدوري المحترفين وبالتالي سيهبط لدرجة أدنى ، وأنا حزين لأننا ابتعدنا عن الدوري طيلة هذه المواسم".