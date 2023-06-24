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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يفتتح حديقة الخالدين بعد التطوير بحضور نواب البرلمان

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

افتتح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، ويرافقه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حديقة الخالدين بالإسماعيلية.

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وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

و تفقد محافظ الإسماعيلية، و مرافقيه الحديقة كافة ارجاء الحديقة، ثم مشاهدة فيلم تسجيلي عن مراحل تطوير الحديقة، تلي ذلك الاستمتاع بمجموعة من الاستعراضات التي تعبر عن تراث محافظة الإسماعيلية، و الأغاني الوطنية.

ومن جانبه أشار مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية إلى أن أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الخالدين صممت لتشمل أماكن لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة من كرة قدم، صالة لياقة بدنية "gem "، وملاعب بادل بالإضافة إلى أماكن ترفيهية ومسطحات خضراء ومحال لتقديم كافة الخدمات داخل الحديقة، ومناطق الكافيهات وتقديم خدمات الأطعمة والمشروبات وذلك على مساحة تقرب ١٧ ألف متر مربع.  

ومن الجدير ذكره، أنه تم مراعاة كافة التجهيزات التي يحتاجها ذوي القدرات الخاصة أثناء تواجدهم بالحديقة، خاصة البوابات ودورات المياه، وأن يتم توفير كافة الخدمات التي يحتاجها مواطني الإسماعيلية وتليق به، وأن يكون مقدمي الخدمة داخل الحديقة "البرندات"  يشهد لها بالجودة والخدمة المتميزة.

كما أن كافة اللوحات والتصميمات والألوان داخل الحديقة تُعَبِّر عن تاريخ محافظة الإسماعيلية العريقة، وشعبها الذي يمتاز بذوقه الرفيع وانتماءه لوطنه وحبه للاحتفالات والمهرجانات.

ثم انتقل محافظ الإسماعيلية ومرافِقوه لتفقد حديقة المعرفة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، والتي تعد من الحدائق التي تم إنشائها طبقًا لأحدث المواصفات العالمية، وتعد من الحدائق الرائدة على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة آلية تشغيل الحديقة والتأكد من توافر كافة الخدمات والقيام بأعمال الصيانة الدورية.

وخلال الجولة، التقى "بشارة" ومرافقوه بعدد من المواطنين والأطفال وذلك لمعرفة مدى رضاهم عن مستوى الحديقة، والخدمات المقدمة بها، وطلباتهم لتلبيتها داخل الحديقة بشكل فوري.

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أمين سر لجنة الادارة المحلية رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رئيس لجنة الإدارة المحلية سر لجنة الإدارة المحلية مستشار وزير التنمية المحلية مستشار وزير التنمية

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