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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 3.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 487 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 350.55 مليون درهم و435 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.45 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة الحبية الأولى تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 252 مليون درهم بمنطقة القوز الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة النهدة الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 68 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.45 مليار درهم منها 38 رهن أراض بقيمة 83.81 مليون درهم و100 رهن فلل وشقق بقيمة 1.37 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الخيران بقيمة 600 مليون درهم وأخرى في منطقة القرهود بقيمة 300 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 140.12 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 55 مليون درهم وأخر في منطقة نخلة جميرا بقيمة 50 مليون درهم.

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