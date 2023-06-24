سقط لوحده.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو

حسم الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، الجدل حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو، أمس الجمعة، في دور الـ 32 من كأس مصر، والتي جاء منها الهدف الأول.

وقال أحمد الشناوي عبر قناة “أون تايم سبورتس”:" ركلة جزاء الزمالك غير صحيحة، “زيزو” لاعب الزمالك استلم الكرة ثم “داس” على قدم لاعب فاركو وسقط لوحده، ولاعب فاركو لم يفعل له أي شيء".

وأضاف:" ما حدث احتكاك عادي ولا يوجد ركلة جزاء".

وتابع:" أيضا لاعبي فاركو طالبوا بركلة جزاء خلال إحدى الهجمات، لكن لا يوجد شيء ما حدث مجرد احتكاك طبيعي أيضا".

الزمالك يتأهل لربع النهائي:

وتأهل فريق الزمالك إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على فاركو بنتيجة 3-1.

أحرز أهداف الزمالك كل من أحمد سيد “زيزو” ومصطفى شلبي وأحمد أبو الفتوح، في المقابل جاء هدف فاركو الوحيد عن طريق عمرو جمال.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.