حسين عبدالغني: أصبحنا بلا قانون طوارئ بعد القضاء على الإرهاب

قال الإعلامي حسين عبدالغني، إن الدولة المصرية منحت ملف العشوائيات أولوية كبيرة جدا، وهو ما يعني أن هذا العشوائيات لا تليق بصورة مصر الجميلة، حيث نجحت في إزالة العشوائيات من كل مكان في القاهرة، الإسكندرية.

وأضاف "حسين عبدالغني"، خلال حواره ببرنامج "60 دقيقة"، على قناة "إكسترا نيوز": "العشوائيات كانت تسيء لوجه مصر، ونجحنا في إزالة العديد من المناطق العشوائية، وتحويلها إلى مناطق حضارية، كـ الأسمرات، الذي يعد مجتمع جديد وجيد ويتيح فرصا كثيرة لقاطنيه في كل المجالات مثل الإسكان والتعليم والصحة".

وأكمل: مصر عاشت 10 سنوات صعبة جدا، ولكنها كانت كافية إلى تثبيت الدولة المصرية على أرض ثابتة والدخول في مرحلة جديدة.





وتابع: "خلال حربنا ضد الإرهاب، طبقت الدولة قانون الطوارئ، ولما نجحنا في هذه الحرب لم نعد نعمل به، وعليه فنحن أصبحنا بلا قانون طوارئ بعد القضاء على الإرهاب".



واسترسل: "كنا سنشهد حالة من التمزق المجتمعي، في حالة استمرار جماعة الإخوان الإرهابية في حكم مصر".

