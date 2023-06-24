حسين عبدالغني: مصر انتصرت في حربها ضد الإرهاب

قال الإعلامي حسين عبدالغني، إن الدستور المصري هو العقد الاجتماعي الذي يربط بين المصريين كلهم وتم صياغته في عام 2014 الشعب والجيش المصري للتخلص من الفاشية الدينية.



وشدد “حسين عبدالغني” خلال حواره ببرنامج "60 دقيقة"، على قناة "اكسترا نيوز"، على أن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي يربط بين المصريين جميعا، والذين لا يعترفون بالدستور هم الفاشية الدينية وجماعة الإخوان الإرهابية.



ولفت إلى أن الحوار الوطني يستهدف إعادة بناء حلف 25 يناير و 30 يونيو من أجل مستقبل أفضل لمصر، مؤكدا على أن الدولة المصرية انتصرت في حربها ضد الإرهاب.



وأكد أن المرحلة الانتقالية انتهت بانتصار الدولة المصرية على كافة التحديات.



