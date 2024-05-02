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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بتخصيص 5 مليارات لصندوق الطوارئ يعكس حرصه على حقوقهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب محمود البرعي ، عضو مجلس النواب: إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال يعكس حرصه على دعم العمال وحماية حقوقهم، والتوجيه الدائم بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لهم.

وأكد البرعي الذي شارك في احتفالية عيد العمال اليوم ، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أن عيد العمال يتزامن مع ما تشهده مصر من بناء وتنمية وتعمير وإنجازات ضخمة في كافة المجالات مشيدا بدعم  الرئيس السيسي  الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمارات الاجنبية وفتح أسواق جديدة لها، بالإضافة إلى دعم الصناعات الوطنية، من بينها مصانع الغزل والنسيج بقيمة 2 مليار جنيه.


وأشاد البرعي بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير القوي العاملة حسن شحاتة من أجل توفير الآف فى العمل، المواطنين وحرصه علي حقوق العمالة المصرية بالداخل والخارج للتيسر علي المواطنين الراغبين في العمل. 

وأكد البرعي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب  لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره سيساهم في حل العديد من المشكلات التي تواجه العمال.

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