العاهل الأردني: لابد من التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتوفير المساعدات الإغاثية بكل الطرق الممكنة ودون أي عوائق.

وجاء ذلك، خلال لقائه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في روما.

وأوضح العاهل الأردني خلال لقائه الرئيس الإيطالي، أن وقف الكارثة الإنسانية بقطاع غزة ضرورة، محذرًا من تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، مؤكدًا أنه لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

بينما حذّر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، من تداعيات الهجوم على رفح الفلسطينية وتوسع الصراع الإقليمي، مؤكدًا توافق موقف بلاده مع الأردن بشأن جهود وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.