الزمالك والبنك الأهلي ومواجهة نارية بين تشيلسي وتوتنهام.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

إليك جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها:

**مباريات دوري Nile والقنوات الناقلة:**

- الزمالك X البنك الأهلي - الساعة 7 مساءً - أون تايم سبورتس 1.

- مودرن فيوتشر X طلائع الجيش - الساعة 7 مساءً - أون تايم سبورتس 2.

**مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:**

- تشيلسي X توتنهام - الساعة 9:30 مساءً - قناة beIN sports HD 2.

**مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة:**

- مارسيليا X أتالانتا - الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 3.

- روما X باير ليفركوزن - الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 1.

**مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة:**

- أستون فيلا X أولمبياكوس - الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 4.

- فيورنتينا X كلوب بروج - الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 5.

**مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة:**

- الحزم X الأخدود - الساعة 6 مساءً - 1 SSC HD.

- الفتح X الرياض - الساعة 9 مساءً - 2 SSC HD.

- أهلي جدة X ضمك «طارق حامد» - الساعة 9 مساءً - 1 SSC HD.

**مباريات كأس العرش المغربي:**

- نهضة بركان X الجيش الملكي - الساعة 10 مساءً.

استمتع بمشاهدة المباريات على القنوات المذكورة وتابع أحداثها على الهواء مباشرة!