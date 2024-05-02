عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار النفط تبقي على انخفاضها مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

صدى البلد

تماسكت أسعار النفط عند مستوى منخفض بعد أن عززت الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام الأمريكية المخاوف من ضعف الطلب.

وبلغ سعر خام برنت تسليم يوليو قرب 84 دولاراً للبرميل، وذلك بعد انخفاضه بأكثر من 3% في الجلسة السابقة. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فتم تداوله حول 79 دولارًا للبرميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاعاً مفاجئاً في مخزونات النفط الخام بمقدار 7.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بداية فبراير.

وخسر النفط أكثر من 5% هذا الأسبوع بعد أن سجل الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ أكتوبر، وذلك في أعقاب الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل. يأتي الانخفاض بعد ظهور مؤشرات على تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، والمخاوف بشأن الطلب في أسواق الوقود مع بداية موسم قيادة السيارات الأميركي الصيفي المهم.

أما على جانب العرض، فأشار مسح أجرته بلومبرغ إلى عدم التزام كامل من قِبل تحالف "أوبك" بتخفيضاته الأخيرة، والتي ساعدت في دعم أسعار النفط، إذ بيّن العراق والإمارات يضخان عدة مئات الآلاف من البراميل يومياً فوق حدود الإنتاج المتفق عليها.

إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأميركية الهجوم الإيراني الطاقة الأميركية النفط الخام مخزونات النفط الخام مخزونات الخام الأميركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

بعد وفاة الشيخ طحنون.. قرار عاجل لرئيس الإمارات يخص جميع المساجد

هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب

علاقة مع عجوز التجمع.. اعترافات خطيرة لمنة الله بالقاهرة الجديدة

الأنبوبة خلصت عليهم.. وفاة 3 أطفال ووالدتهم بالدقهلية| تفاصيل صادمة

شوبير يكشف مفاجأة عاجلة حول مستجدات الخلاف بين كلوب ومحمد صلاح

ترشيحاتنا

تطبق 15 مايو.. تعرف على أسعار كوكاكولا بعد الزيادة

اليمن.. استهداف مطار الحديدة الدولي بـ 5 غارات أمريكية بريطانية

وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس والأنبا إبراهيم إسحاق بمناسبة عيد القيامة

العاهل الأردني يحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح

1500 جنيه| قرار عاجل من الرئيس السيسي لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيدهم

سر الأسرار.. البابا يصلي لقان وقداس "خميس العهد" في دير مارمينا بمريوط |صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بيتك صغير.. 8 حيل ذكية وبسيطة لزيادة مساحة الغرف

لتجنب إصدار الأصوات.. إتيكيت تناول المشروبات في الأماكن العامة

الفول النابت أكثر فائدة من المدمس.. اعرف الفرق والقيمة الغذائية

قائمة تخلو من شيكابالا.. الزمالك المنتشي أفريقيا يواجه طموحات البنك الأهلي

فيديو

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

فتاك| اعتراف خطير من شركة لقاح أسترازينكا.. وطبيب يكشف الحقيقة

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ