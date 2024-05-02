أسعار النفط تبقي على انخفاضها مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

تماسكت أسعار النفط عند مستوى منخفض بعد أن عززت الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام الأمريكية المخاوف من ضعف الطلب.

وبلغ سعر خام برنت تسليم يوليو قرب 84 دولاراً للبرميل، وذلك بعد انخفاضه بأكثر من 3% في الجلسة السابقة. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فتم تداوله حول 79 دولارًا للبرميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاعاً مفاجئاً في مخزونات النفط الخام بمقدار 7.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بداية فبراير.

وخسر النفط أكثر من 5% هذا الأسبوع بعد أن سجل الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ أكتوبر، وذلك في أعقاب الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل. يأتي الانخفاض بعد ظهور مؤشرات على تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، والمخاوف بشأن الطلب في أسواق الوقود مع بداية موسم قيادة السيارات الأميركي الصيفي المهم.

أما على جانب العرض، فأشار مسح أجرته بلومبرغ إلى عدم التزام كامل من قِبل تحالف "أوبك" بتخفيضاته الأخيرة، والتي ساعدت في دعم أسعار النفط، إذ بيّن العراق والإمارات يضخان عدة مئات الآلاف من البراميل يومياً فوق حدود الإنتاج المتفق عليها.