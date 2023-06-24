بلينكن يناقش الوضع في روسيا مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه تحدث إلى وزراء خارجية مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع الحالي في روسيا.

وقال بلينكن في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "تحدثت اليوم مع وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لمناقشة الوضع الحالي في روسيا".

وأضاف "ستبقى الولايات المتحدة على تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء مع استمرار تطور الوضع".

يأتي ذلك على خلفية الوضع في روسيا، وتمرد قائد مجموعة فاجنر العسكرية، ما أدى إلى تطورات شديدة في روسيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن ما قامت به "فاجنر" هو تمرد على الشعب وعلى رفاق القتال وطعنة في الظهر، مؤكدا أن "البلاد تواجه اليوم خونة للشعب".

وأضاف بوتين خلال خطاب وجهه “لمواطني روسيا، وأفراد القوات المسلحة، ووكالات إنفاذ القانون والمخابرات، والجنود والقادة الذين يقاتلون في مواقعهم القتالية لصد الهجمات” أنهم يفعلون ذلك بشكل بطولي، لافتًا إلى أنه تحدث مرة أخرى مع القادة من جميع الاتجاهات.

كما خاطب بوتين أولئك الذين انجروا إلى مغامرة إجرامية بالخداع أو التهديد، ودفعوا إلى طريق جريمة خطيرة - تمرد مسلح".