بعد تصديق السيسي.. حالات فصل طالب الشرطة بالقانون وكلية وحيدة تقبله

يعد القانون رقم 90 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب الحالي وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بمواكبته التطوير الحالي الذي حدث السنوات الماضية في إطار السياسة الأمنية الجديدة التي ترتكز على الأمن الشامل وتطوير جميع مقدرات الأمن في جميع المناحي الشرطية ولرغبة وزارة الداخلية في تحديث تشريعاتها، علاوة على الاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية.

حالات فصل طالب الشرطة بالقانون الجديد

ونص القانون في مادته 15 على أن يُفصل الطالب من كلية الشرطة في الحالات الآتية:

ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.

تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يوماً متتالية دون عذر مقبول.

فقده أى شرط من شروط القبول بالكلية.

إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعلياً حكمياً بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائي ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة.

صدور قرار من مجلس التأديب.

اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة.

ووفقا للمادة القانونية، فأنه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند 5 من من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسبباً ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية.

استكمال الطالب المفصول دراسته

وأعطى القانون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة بها.

عضوية أكاديمية الشرطة وفقا للقانون

ونص القانون على ان يكون للأكاديمية مجلس إدارة بشكل برئاسة رئيسها، وعضوية كل من:

- أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحمد المنتديين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويا.

-نائب رئيس أكاديمية الشرطة.

- مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم

- مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد مساعد أول الوزير المختص.

- مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى يختاره مساعد مساعد أول الوزير المختص.

- مدير الإدارة العامة للتخطيط والبحوث والمتابعة بوزارة الداخ من يقوم مقامه

- مدير الادارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه

- عضو هيئة تدريس لكل من المواد القانونية والشرطية بالأكاديمية يختار هما مجلس إدارة الأكاديمية سنوياً.

- رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية.

- أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية يختاره مجلسه سنويا.

- عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنوياً بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

ويصدر وزير الداخلية قرار بتشكيل ويرأس المجلس أقدم أعضائه في الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه كما يتولى أمانة المجلس رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه".