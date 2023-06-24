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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يرفع الحد الأقصى لسن الخدمة التعاقدية في زمن الحرب لـ70 عاما

بوتين
بوتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، قانونا يرفع الحد الأقصى لسن الخدمة التعاقدية أثناء التعبئة أو الأحكام العرفية أو زمن الحرب، ليطال من هم في عمر الـ70 عاما.

وبموجب القانون الجديد، سيكون سن القبول الأقصى بالنسبة لأولئك الذين يحملون رتبة ضباط كبار مثل عقيد عام وأميرال، خلال فترة التعبئة أو الأحكام العرفية أو زمن الحرب - 70 عاما.

وبالنسبة للمواطنين من مختلف الرتب العسكرية، سيكون سن القبول الأقصى 65 عاما، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

ووفقا لقانون الخدمة العسكرية الروسية، فإن الحد الأقصى لسن الخدمة للرجال هو من 50 إلى 65 عاما، حسب الرتبة، وبعد بلوغه الحد، يمكن البقاء في القوات المسلحة الروسية لعدة سنوات أخرى من خلال توقيع عقد جديد.

في الوقت نفسه، تبقى عقود كبار الضباط من حاملي رتب المشير وجنرال الجيش وأميرال الأسطول، قابلة للتجديد لفترة يحددها الرئيس الروسي بغض النظر عن أعمارهم.

وصباح السبت، أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، وصول قواته إلى مدينة "روستوف نا دون" الروسية ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية.

وأظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاتلي فاغنر منتشرين حول مبنى المقر التابع لوزارة الدفاع الروسية مع عربات مدرعة ودبابات.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز السبت دخول "فاغنر" شبه العسكرية إلى المدينة ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بـ"التمرد المسلح".

واعتبر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن تصريحات وسلوك مؤسس فاغنر تمثل دعوة لنزاع أهلي مسلح وطعنة في ظهر الجنود الروس.

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