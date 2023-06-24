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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمال الكشكي: انعكاسات إيجابية لتأكيد الرئيس السيسي على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني|فيديو

جمال الكشكي، عضو
جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

قال الكاتب جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ أبرز ما تميزت به جلسات الحوار الوطني على مدار الأسابيع الماضية، هو القدرة على إدارة الاختلاف وأنَّ الهدف الأول والأخير هو إعلاء مصلحة الوطن وهناك سقف يحكم المشاركين مهما كان اختلافهم يحكمهم الالتزام.

 

وأضاف «الكشكي» خلال استضافته في فقرة خاصة عن «الحوار الوطني» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ المعارضة وأداءها المسئول خلال جلسات الحوار الوطني، أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن لديها هم ومسؤولية متعلقة بالوطن، وعندما توافرت المبادرة وجلس الجميع على مائدة النقاش وحتى هذه اللحظة هناك قدر من الحرص الشديد على إنجاح الحوار وتقاسم المسؤولية المشتركة.

 

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّه لا يوجد من طلب الكلمة في الجلسات ولم يأخذ فرصة ولم يتم مقاطعة أحد ولا وجود للخطوط الحمراء في أي قضية وبالتوازي لم يكن هناك تجاوز من أحد على الإطلاق، بل حكم المشاركين الرغبة في الوصول إلى مخرجات مفيدة وعمل وطني حقيقي.

 

الحوار الوطني

 

وأوضح «الكشكي»، أنه منذ 26 أبريل الماضي وإطلاق الحوار الوطني والاستجابة السريعة للرئيس للإشراف القضائي وفي 3 مايو وكلمة الرئيس السيسي في افتتاح الحوار الوطني خاطب بها كافة المصريين وتعهده بعد ذلك دون قيد أو شرط على التصديق على كل ما يتم تقديمه في اطار صلاحياته الدستورية والقانونية، قائلاً «نلمس هذا الدعم وانعكاساته في الجلسات ما احدث نوع من الطمأنينة والرئيس يقف داعما لهذه المبادرة وجاهز على التصديق لكل ما يقدمه الحوار من مخرجات التي في صميم مصلحة المواطن».

جمال الكشكي الحوار الوطني الرئيس السيسي خطوط الحمراء الكشكي

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