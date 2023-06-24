الحوار الوطني.. أشرف زكي: الفن والثقافة من أهم عناصر الهوية المصرية

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل ما تم في جلسة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، قائلا: “الجلسة كانت من أهم الجلسات في الحوار الوطني” وتناولنا ملفات عديدة بشأن الهوية ودور الثقافة في مصر".



وأضاف الفنان أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن الجلسة تناولت ملفات عديدة بشأن الهوية ودور الثقافة فى مصر، و دور الفن والثقافة وكيفية الحفاظ على الهوية المصرية والاستفادة من القوانين الموجودة لتحقيق ذلك.

وتابع الفنان أشرف زكي: "ناقشنا ملف الأعباء الضريبية الخاصة بأصحاب المسارح ودور العرض والتي تعتبر من أسباب تقلص دور العرض في مصر، كما تحدثنا عن ندرة الفنانين مثل فناني الباليه والفنون الشعبية وفناني العرائس وغيرها".



