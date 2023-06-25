بالمفتاح المصطنع.. حبس عصابة سرقة السيارات في القاهرة

قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كانت قد ‏تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعادى حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإعترفا بإرتكاب (3 وقائع سرقة) أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهمـا ضبط جميع السيارات المُستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنهما تمهيداً للتصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.