رئيس تنشيط السياحة: جوارديولا مبسوط وزيارته دعاية مجانية

أكد عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، أهمية زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأسرته فى زيارة لمصر لقضاء عطلته الصيفية، مشددًا على أن عائلته "مبسوطة جدًا"، حيث أنه تم تلبية طلباتهم وخاصة فيما يتعلق بـ"الخصوصية".

وقال القاضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامية ندى رضا، والمذاع على شاشة "سي بي سي"، إنه تم الحفاظ على خصوصية الزيارة ولا يوجد أي مضايقات، مشيرًا إلى أنه مبسوط من الاهتمام والعناية والرعاية والخصوصية، وسيجري رحلة دينية ستظل في ذاكرة أسرته فترة كبيرة.



وذكر رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن المدرب الإسباني جاء إلى مصر لقضاء عطلة الصيف مع أسرته، ومحبة في الاستماع بالحضارة المصرية، كأنه يكفاىء نفسه وأسرته، مشيرًا إلى أن المدرب الإسباني اختار مصر وهذه رسالة للعالم ان مصر بلد آمنة وبها إمكانيات وتجربة سياحية رائعة، وأن مصر ملائمة للزيارات العائلية، مضيفًا:"دعاية مجانية ولها مصداقية كبيرة".

كما تم إهدائهم هدية تذكارية لنسخة من قناع الملك توت عنخ آمون والذى أبدى إعجابه الشديد به، ومن المقرر أن تتضمن الزيارة القيام برحلة نيلية في الأقصر وتختتم بزيارة معبد أبو سمبل بأسوان.