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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس تنشيط السياحة عن زيارة جوارديولا: دليل أن مصر آمنة ومضيافة..فيديو

السياحة في مصر
السياحة في مصر

علق عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، على زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قائلًا إن زيارات المشاهير العالميين قد تكون بدعوة من مصر، أو رغبة من المشاهير أنفسهم، ويتم التواصل مع الشركة السياحية المنظمة للرحلة، لمعرفة رغباتهم، هل يودون أن تكون الزيارة في سرية تامة، أما يقبلون بالترويج الدولي.


وأضاف عمرو القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه في جميع الأحوال، يتم التنسيق لاستقبال المشاهير في المطارات، وتيسير إجراءات الدخول والخروج، وتنظيم برامج سياحية للمناطق الأثرية المهمة بشرح من كبار الأثريين في مصر، بالإضافة لاستضافتهم في مأدوبات عشاء أو غذاء، ومنحهم هدايا ومنشورات عن السياحة المصرية.

وتابع رئيس هيئة تنشيط السياحة، : "بعد ذلك نسألهم لو موافقين ينشروا صورهم نعممه على الصحافة المصرية، والترويج الدولي، ونأخذ الفيديوهات ونعمل بها منشورات على مواقع تواصل خاصة بالهيئة بأكثر من 12 لغة نخاطب بها العالم".

وجود المشاهير في مصر

وأوضح أن الرسالة الكبرى من وجود المشاهير في مصر، أن مصر دولة آمنة، مصر دولة مضيافة وفيها ترحاب، وأنهم اختاروا مصر لقضاء أجازتهم الشخصية، مع أسرهم وعائلاتهم.

ولفت إلى أن بعض المشاهير جاءوا في زيارات سرية، مثل توم هانكس جاء بالاتفاق ورعاية وزارة السياحة، وكان بعيد عن الأضواء، والصورة التي تسربت له التقطها مواطن له أثناء وجوده في مطعم.

السياحة جوارديولا تنشيط السياحة عمرو القاضي المدرب الإسباني بيب جوارديولا مصر

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