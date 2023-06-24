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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنشيط السياحة: حققنا نسبة نمو تفوق الـ 40% مقارنة بالعام الماضي.. فيديو

السياحة
السياحة

علق عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، علي زيارة المدرب العالمي بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وأسرته لمصر.

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وقال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الحركة السياحية جيدة جدا، ولدينا طموح أن ننمى الحركة بنسبة من 25% إلى 30% سنويا".

 

وأضاف: "النسبة ليست قليلة وليست سهلة ولكنها قابلة للتحقق"، لافتا: "من أول يناير للأسبوع الثاني من يونيو حققنا نسبة نمو تفوق الـ 40% مقارنة بالعام الماضي"، معقبا: "نسير على طريق سليم ما بين استراتيجية واضحة لوزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة نحو الترويج والتسويق للمقاصد في الأسواق الدولية". 

وأشار عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة،: "من مميزات مصر كمقصد سياحي أنه يلائم كافة مستويات السائحين، حيث أن المستوى الأعلى إنفاقا يجد الأماكن المتميزة والمقاصد السياحية المتميزة والمستويات المتوسط كذلك".

السياحة الحركة السياحية السياحة والاثار المقاصد السياحية السائحين

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